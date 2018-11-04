تونى بلير: من الجنون دعم مقترحات ماى فى مجلس العموم

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حث رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الأحد، أعضاء البرلمان في بلاده على رفض خطط تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست والدفع صوب إجراء استفتاء ثان.

وقال بلير إنه لمن "الجنون" أن يدعم أعضاء البرلمان مقترحات ماي في مجلس العموم، حسبما نقلت صحيفة الصن البريطانية.

وأضاف "يتعين عليهم أن يصوتوا ضد الصفقة قائلين لناخبيهم: لا يمكننا بضمائر مرتاحة، أن نوافق على هذه الصفقة، لكن القرار النهائي بأيديكم".

وأردف بلير قائلا للأعضاء، "أنا أعدكم كشخص اعتاد الفوز في الانتخابات، بأن أحدا لن يخسر مقعدا جرّاء ذلك".

ورأى أنه حقيق بأعضاء البرلمان العماليين ونظرائهم من أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين أن يدفعوا صوب "خروج بلا اتفاق" عبر التصويت ضد مقترحات ماي في مجلس العموم.

ويقف بلير في طليعة الصفوف المنادية بما يُعرف باسم مسيرة "تصويت الشعب" التي تستهدف قلب نتيجة استفتاء 2016.

وتأمل ماي في الحصول على أصوات عشرات الأعضاء العماليين في البرلمان القلقين من أن التصويت ضد خطتها كفيل بأن يؤدي إلى خروج بلا اتفاق والذي من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بالاقتصاد.