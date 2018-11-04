تنفيذ 5861 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية

كتب خالد حجازى -نيفين طه

تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 383 محكوما عليهم، و11حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 383 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5861 حكما، و601 أحكام جزئي، و81 حكم مستأنف، وتحصيل5050 جنيها غرامات وتحرير118مخالفة .

كما تم تحرير 273 قضية مرافق وهم 27 اشغال طريق - 5 نظافه عامه - 40 بائع متجول - 80 إزالة فورية - 59 وصلات كهربائية - 14 إعلانا مخالفا - 21 فرش شاى - 4 تنده مخالفه - 17 كشك مخالف - 3 غرامه فوريه 3 قرار غلق إدارى، كما تم رفع 3 طن قمامه ومخلفات .

كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 13 شقة و35 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم .