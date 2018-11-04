video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تنفيذ 5861 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:41 م
تنفيذ 5861 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بالقليوبية حبس
كتب خالد حجازى -نيفين طه
إضافة تعليق
تمكنت مباحث القليوبية،من ضبط 383 محكوما عليهم، و11حكم جناية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية والخطرة وذيول التشكيلات العصابية، وكل ما من شأنه مخالفه القانون وإعادة الانضباط الي الشارع القليوبي.
 
 
تلقى مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 383 محكوم عليهم بإجمالى أحكام منفذة 5861 حكما، و601 أحكام جزئي، و81 حكم مستأنف، وتحصيل5050 جنيها غرامات وتحرير118مخالفة  .
 
 
 كما تم تحرير 273  قضية مرافق وهم  27 اشغال طريق - 5 نظافه عامه - 40 بائع متجول - 80 إزالة فورية - 59 وصلات كهربائية - 14 إعلانا مخالفا - 21 فرش شاى - 4 تنده مخالفه - 17 كشك مخالف - 3 غرامه فوريه 3 قرار غلق إدارى، كما تم رفع 3 طن قمامه ومخلفات .
 
 
كما شنت المباحث حملة أسفرت جهودها عن فحص 13 شقة و35 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهم .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 273 قضية مرافق وفحص 13 شقة مفروشة فى القليوبية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة