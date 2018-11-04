تكريم فريق كلية الحاسبات والمعلومات لفوزهم بالمركز الثانى بمسابقة "ACMICPC"

أسيوط ـ محمود عجمى

استقبل الدكتور شحاتة غريب شلقامى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم و الطلاب، فريق طلابى من كلية الحاسبات والمعلومات " ACM للبرمجة"، وذلك لتكريمهم على فوزهم بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة " ACMICPC " و التى تنظمها الأكاديمية العربية البحرية للعلوم و التكنولوجيا، جاء ذلك بحضور الدكتورة تيسير عبد الحميد عميد كلية الحاسبات و المعلومات و الدكتور مرغنى حسن محمد وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب .

وأعرب الدكتور شلقامى، عن سعادته وفخره بانجاز فريق " ACM للبرمجة "، مؤكداً على حرص الجامعة على تشجيع أبنائها الطلاب على الإبداع و الابتكار والبحث فى المجالات التكنولوجية المختلفة و ذلك لتمكينهم للمنافسة فى المسابقات الدولية والعالمية ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، مشيراً لضرورة إعلاء قيمة العلم القائم على الإبداع والابتكار بصفته ركناً أساسياً ومحورياً فى التقدم الصناعى والذى ينعكس أثره على تقدم الوطن وتنميته ، كما شدد على دعم الجامعة للفريق فى حالة التأهل للمشاركة فى تصفيات المسابقة الدولية المقامة فى أمريكا .

حول تفاصيل المسابقة أوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد أن الكلية قامت بإعداد مسابقة على مستوى الجامعة تنافس فيها 33 فريق مكونين من " 96 طالب و طالبة " ، و تأهل من خلالها 11 فريق للمشاركة فى المسابقة على مستوى الجمهورية ، والتى ضمت 200 منافس من مختلف الجامعات المصرية ، مضيفة تأهل 3 فرق من كلية الحاسبات و المعلومات من ضمن 20 فريق صاعد وذلك للمشاركة فى المسابقة على المستوى الإقليمى " ACMICPC " و التى ينظمها المركز الدولى للمؤتمرات بشرم الشيخ ، وبمشاركة عدد من الفرق من مختلف الدول العربية و أفريقيا و آسيا و أوروبا و أمريكا الشمالية و الجنوبية و ذلك فى الفترة من 9 : 13 من الشهر الجارى.