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تعرف على نظام ومزايا عدادات الدفع المسبق للكهرباء

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:30 ص
تعرف على نظام ومزايا عدادات الدفع المسبق للكهرباء محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت : نورا فخرى
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سلم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، نسخة من الدليل الجديد للعدادات مسبقة الدفع الاسترشادية، التى قامت الوزارة بإعدادها لتوعية المواطنين، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى.

 

وتضمن الدليل ملامح ومزايا نظام الدفع المسبق، وفى مقدمتها سهولة وضع رصيد بالعدادات من خلال كارت الشحن، الإنذار عند انخفاض الرصيد، الحماية من التلاعب، بالإضافة إلى عدم قطع التيار فى حالة نفاد الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة، وهى "من الخامسة مساءً إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالى".

 

وعدد الدليل، ملامح نظام الدفع المسبق، لتشمل تبادل البيانات بين العداد وشركة الكهرباء، وتحصيل جميع الفواتير مقدمًا، وعدم الاحتياج لقارئ العداد والمحصل.

 

ورصد الكتيب الاسترشادى أبرز المميزات للعدادات مسبقة الدفع بالنسبة للعملاء فى الآتى:

1- عودة الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات توزيع الكهرباء نتيجة عدم الشكوى من الكشافين والمحصلين. 
2- التحكم فى استهلاك الكهرباء وبالتالى انخفاظ قيمة الفاتورة أى السماح للعملاء بمراقبة الاستهلاك وترشيده. 
3- الدقة العالية فى حساب الطاقة المستهلكة لأن العداد إلكترونى. 
4- يتمتع العميل بنفس الأسعار وشرائح الاستهلاك المتعامل بها حالياً. 
5- يستفيد العمل فى حالة تجديد شحن الكارت من فترة عدم فصل التيار ما بين الساعه (5) مساءً حتى الساعة (10) صباح اليوم التالى، وكذلك فى أيام الجمع والعطلات الرسمية وفى جميع الحالات يتم تسجيل الاستعلاك للمحاسبة عند تجديد الشحن. 
6- يتيح للعميل تحديد كمية الطاقة الكهربائية التى يرغب فى شرائها وفقًا لإمكانياته. 
7- الشعور بالفخر لدى العملاء لمواكتبهم الطرق الحديثة العلمية. 
8- الحد من المشاكل بين المالك والمستأجر. 
 
نظام ومزايا عدادات الدفع المسبق للكهرباء (1)
 

نظام ومزايا عدادات الدفع المسبق للكهرباء (2)
 

نظام ومزايا عدادات الدفع المسبق للكهرباء (3)
 
 

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