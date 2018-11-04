تعرف على نظام ومزايا عدادات الدفع المسبق للكهرباء

سلم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، نسخة من الدليل الجديد للعدادات مسبقة الدفع الاسترشادية، التى قامت الوزارة بإعدادها لتوعية المواطنين، إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى.

وتضمن الدليل ملامح ومزايا نظام الدفع المسبق، وفى مقدمتها سهولة وضع رصيد بالعدادات من خلال كارت الشحن، الإنذار عند انخفاض الرصيد، الحماية من التلاعب، بالإضافة إلى عدم قطع التيار فى حالة نفاد الرصيد، وذلك خلال أيام العطلات والساعات الصديقة، وهى "من الخامسة مساءً إلى الساعة العاشرة صباح اليوم التالى".

وعدد الدليل، ملامح نظام الدفع المسبق، لتشمل تبادل البيانات بين العداد وشركة الكهرباء، وتحصيل جميع الفواتير مقدمًا، وعدم الاحتياج لقارئ العداد والمحصل.