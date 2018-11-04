تعرف على آلية امتحان مادة الكمبيوتر وتوزيع درجاتها لجميع الصفوف×22 معلومة

كتب محمود طه حسين

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مجموعة من الضوابط لتوزيع درجات مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمرحلتى التعليم الأساسى والتعليم الثانوى للعام الدراسى الحالى.

"اليوم السابع" يقدم فى 22 معلومة آلية احتساب درجات المادة فى كل فصل دراسى:

1ـ الصف الأول الابتدائى مادة الكمبيوتر غير مقررة على الطلاب هذا العام.

2ـ الصفان الثانى والثالث الابتدائى يتم تدريس المادة كنشاط اختيارى من الأنشطة المقررة وتضاف درجاتها للمجموع.

3ـ تكون درجات التقويم لكل فصل دراسى 40 درجة للأنشطة التعاونية و10 درجات على الحضور والسلوك، و50 درجة على امتحان نهاية الفصل الدراسى.

4ـ يكون إجمالى درجات كل فصل دراسى 100 درجة.

5ـ زمن الإجابة على الامتحان ساعة واحدة فقط.

6ـ الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائى تدرس مادة الكمبيوتر كنشاط أساسى إجبارى لجميع الطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى.

7ـ تكون درجات التقويم لكل فصل دراسى عبارة عن 40 درجة أنشطة تعاونية، و10 درجات حضور وسلوك، و50 درجة على امتحان نهاية الفصل الدراسى.

11 ـ إجمالى درجات كل فصل دراسى 100 درجة ويكون زمن الإجابة ساعة واحدة.

12ـ تتم الامتحانات العملية والنظرية على مستوى المدرسة باشراف موجه المدرسة والموجه الأول.

13 ـ بالنسبة للصف الثالث الاعدادى، فتدرس مادة الكمبيوتر كمادة نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع الكلى.

14ـ تقويم المادة نظريًا على مستوى المديرية.

15ـ بالنسبة للصف الأول الثانوى تدرس المادة نظريًا وعلميا طوال العام الدراسى وتعتبر نجاحًا ورسوبًا.

16ـ يمتحن فيها الطلاب ولا تضاف درجاتها للمجموع.

17ـ عدم عقد امتحانات شهرية للطلاب بالصف الأول الثانوى.

18ـ يدرس طلاب الأول الثانوى بواقع حصتين فى الأسبوع وتخصص لها 20 درجة فى الفصل الدراسى الأول.

19ـ جملة الحصص الدراسية عبارة عن 8 عملى و12 تحريرى، و20 درجة فى الفصل الدراسى الثانى.

20ـ بالنسبة للصف الثانى الثانوى تدرس المادة طوال العام وتعتبر مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع.

21ـ تدرس المادة بواقع حصتين أسبوعيًا وتخصص لها 20 درجة فى التيرم الأول بواقع 3 حصص عملية و5 تحريرى و4 درجات أعمال سنة، إضافة إلى 20 درجة فى التيرم الثانى، ويكون زمن الإجابة ساعة ونصف.

22 ـ وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة يتم اختيار المادة كنشاط اختيارى من الأنشطة المقررة ويمتحن فيه الطالب عمليًا بنهاية كل فصل دراسى، ويخصص للمادة حصتين فى الأسبوع ، وتخصص لها 50 درجة منها 10 درجات أعمال سنة، و15 على الامتحان العملى نهاية الفصل وفى الفصل الدراسى الثانى 10 درجات أعمال سنة و15 درجة على الامتحان العملى نهاية الفصل.