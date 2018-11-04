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ترامب يجدد موقفه المتشدد إزاء التعامل مع الهجرة غير الشرعية لأمريكا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:50 ص
ترامب يجدد موقفه المتشدد إزاء التعامل مع الهجرة غير الشرعية لأمريكا ترامب
واشنطن(أ ش أ)
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جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب موقفه المتشدد إزاء التعامل مع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

ووجه ترامب فى تصريحات له- حسبما أفاد راديو (سوا)- انتقادات لاذعة إلى الديمقراطيين بشأن التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية قبيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى قد أعلن أمس السبت خلال تجمع لدعم المرشحين الجمهوريين فى بلجراد بولاية مونتانا أن برنامج الديمقراطيين بشأن الهجرة هو جذب الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر وتجمعات المجرمين.

وقال ترامب " إنهم يريدون لأمريكا أن تصبح معقلا كبيرا لأفراد العصابات"، ثم توجه إلى سكان هذه الولاية الواقعة فى شمال غرب البلاد قائلا لهم " سيكون عليكم إغلاق أبوابكم على الفور فى حال فوز الديمقراطيين".

 


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