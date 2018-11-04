video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع سعر السمك البلطى اليوم الاحد 4-11-2018

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:10 ص
تراجع سعر السمك البلطى اليوم الاحد 4-11-2018 سوق السمك
أسماء أمين
إضافة تعليق

تراجع سعر السمك البلطى  اليوم الاحد 4 نوفمبر  بسوق العبور بحيث بلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 - 26.5 حسب النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

 

وبلغ سعر سمك التعابين من 40 إلى 140 جنيها ، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 28إلى 34جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

 

وتراجع سعر المكرونة السويسى بحيث بلغ من  من 59-65جنيها والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى  من 35- 41 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المرجان ما بين 22 إلى 41 جنيها.

 

ووصل سعر الجمبرى من 125 إلى 325 جنيها حسب النوع والحجم فى حين بلغ وبلغ سعر الجمبرى الجامبو   من 360 إلى 420 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى المجمد من 85 إلى 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اسعار السمك اليوم السبت 3-11-2018

اسعار السمك اليوم

سعر السمك

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة