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تجديد حبس معصوم مرزوق و5 آخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 08:57 م
تجديد حبس معصوم مرزوق و5 آخرين 15 يوما فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية معصوم مرزوق - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس معصوم مرزوق ويحيى القزاز ورائد سلامة و4 آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة معهم فى اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها. 

وكشفت مصادر قانونية، أن النيابة واجهت المتهمين بمحضر التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين التى كشفت عن مشاركتهم مع جماعة إرهابية فى الدعوة لأهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية والجرائم الموجهة للمتهمين

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ماعدا عمرو محمد متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

 


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