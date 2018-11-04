تباين نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة.."النيل والعروبة" تحققان خسائر

كتب ـ هانى الحوتى

تباينت نتائج أعمال عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، إذ حققت شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير وأبو قير للأسمدة وعبور لاند للصناعات الغذائية، زيادة فى أرباحها خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، فيما تراجعت أرباح شركات العالمية للاستثمار والتنمية، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، بينما حققتى شركتى النيل لحليج الأقطان، العروبة للسمسرة خسائر.

وحققت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير مبيعات الشركة بلغت 792.8 جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، مقابل مبيعات بلغت 555.36 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، حققت أرباحاً بلغت 869.07 مليون جنيه مقابل أرباح بلغت 757.14 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة ارتفاع 15% على أساس سنوى.

وعلى أساس ربعى، ارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الجارى إلى 257.3 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 247.57 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى.

وحققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إيرادات خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، بلغت 2.15 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنمو 54%، وحققت أرباحاً بلغت 752.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 467.11 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة 61% على أساس سنوى.

وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها إلى 3 عوامل تتمثل فى عمليات الإحلال والتجديد للمصانع واتباع سياسة تسويقية واقتصادية مرنة، وأخيراً إدارة المحفظة المالية للشركة بطريقة ممتازة.

وحققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مبيعات بلغت 1.7 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.46 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضي، بارتفاع 16.4%، حققت أرباحاً بلغت 179.3 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 176.46 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وفيما بلغت مبيعات الشركة العربية للصناعات الهندسية خلال الـ9 أشهر الأولى من 2018، بـ 55.26 جنيه، مقابل مبيعات بلغت 7.3 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت أرباحاً بلغت 6.06 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

فيما تراجعت إيرادات لشركة العالمية للاستثمار والتنمية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إلى 2.1 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.2 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، حققت أرباحاً بلغت 2017.8 ألف جنيه مقابل أرباح بلغت 2.1 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 90%، على أساس سنوى بسبب انخفاض عائد الاستثمار العقارى والتصرف باستثمارات مالية بالفترة المقارنة.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 إلى قيامها بالتصرف فى استثمارات مالية لها خلال الفترة المقارنة، فضلا عن انخفاض عائد الاستثمار العقارى عن الفترة الحالية ليبلغ 414 ألف جنيه مقابل 900 ألف جنيه بالفترة المقارنة.

كما تراجعت أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، إلى 30.8 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 37.26 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة 17.27 % على أساس سنوى، على الرغم من زيادة إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 215.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 172.8 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.

وانخفضت أيضا مبيعات لشركة الدلتا للسكر خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، إلى 1.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.8 مليار جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، بانخفاض 20%، حققت أرباحاً بلغت 287.8 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 398.16 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة انخفاض 28% على أساس سنوى، نتيجة زيادة الفوائد البنكية وتراجع المبيعات.

وأرجعت الشركة تراجع أرباحها إلى زيادة الفوائد البنكية عن العام السابق بنحو 98 مليون جنيه بسبب زيادة السحب على المكشوف، حيث وصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 303 ملايين جنيه بالعام الماضى فضلا عن انخفاض كمية المبيعات.

بينما حققت شركة النيل لحليج الأقطان خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019، إيرادات 23.9 ألف جنيه، وحققت خسائر بلغت 2.4 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة زيادة فى الخسائر 72 % على أساس سنوى.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر لعدم وجود أرباح فروق عملة بنحو 1.5 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى حقوق المساهمين 379.6 مليون جنيه مقابل 382 مليون جنيه بالربع السابق.

وبلغت إيرادات شركة العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، 1.033 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.4 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام الماضى، وحققت خسائر بلغت 372.7 ألف جنيه مقابل خسائر بلغت 454.4 ألف جنيه فى الفترة المقارنة من 2017، بنسبة تراجع فى خسائرها بنسبة 18% على أساس سنوى.

وأكدت الشركة فى بيان منفصل أنها تعمل جاهدة على تبنى سياسة ترشيد النفقات وتخفيض المصروفات قدر المستطاع.