تامر خليفة رئيسًا للاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية

كتب - أحمد يعقوب

تم انتخاب تامر خليفة، المدير العام الإقليمى لفروع البنك العربى الأفريقى الدولى بدولة الامارات العربية المتحدة، رئيسًا للمرة الثانية على التوالى للاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية ICA لمدة 3 سنوات.

جاء ذلك على هامش الدورة الثالثة والأربعين للاتحاد والتى عقدت بجمهورية مصر العربية مؤخرًا.

يتكون مجلس إدارة الاتحاد من عقيل حبيب ويشغل منصب نائب الرئيس من دولة الكويت، وفيصل لعمارى ويشغل منصب أمين سر من المملكة المغربية، وإيلى شامى ويشغل منصب أمين الصندوق من الجمهورية اللبنانية، وهنادى الحاسمى وتشغل منصب عضو الهيئة التنفيذية من مملكة البحرين.

وتأسس الاتحاد العربى للمتداولين فى الأسواق المالية فى بيروت عام 1972 ويتكون من أعضاء من كبريات المؤسسات المالية والمصارف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.