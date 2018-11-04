تأجيل محاكمة 5 إخوانيين تورطوا فى محاولة زرع قنبلة بمحطة سكة حديد المراغة

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد تأجيل محاكمة 5 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والمتهمين بمحاولة زرع قنبلة داخل محطة السكة الحديد بمدينة المراغة، بهدف تفجيرها الى جلسة 15 يناير القادم للاستماع الى مرافعة الدفاع .

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس ، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية الى عام 2015، بدائرة مركز المراغة بسوهاج، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين ينتمون لتنظيم الجماعة الإرهابية، بتنظيم مسيرات معادية للجيش والشرطة، وتحريض المواطنين على أعمال عنف وشغب، ومحاولتهم زرع قنبلة عثر عليها بمحطة السكة الحديد، بهدف تفجيرها، وبحوزتهم منشورات، وتم القبض على عدد منهم، وإحالتهم إلى النيابة، والتى وجهت إليهم تهمة محاولة تفجير محطة السكة الحديد، والتحريض على أعمال العنف.