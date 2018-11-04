بيع 355 مليون هاتف محمول خلال الربع الثالث من 2018 بنسبة تراجع 6%

كتبت هبة السيد

أعلنت مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، المختصة بدراسة العلامات التجارية للهواتف الذكية وأدائها فى الأسواق العالمية والمحلية، عن إجمالى مبيعات الهواتف المحمول خلال الربع الثالث من العام الجارى وبلغت 335.2 مليون هاتف بتراجع بنسبة 6% عن الربع المماثل من العام الماضى، كما أعلنت المؤسسة عن ترتيب شركات المحمول خلال ذات الربع.

وتصدرت شركة سامسونج حجم مبيعات الهواتف المحمولة عالمياً خلال الربع الثالث من العام الجارى، وبلغت 72.2 مليون هاتف بحصة سوقية 20.3%، وفى المرتبة الثانية شركة هواوى بحجم مبيعات 52 مليون هاتف بحصة سوقية 14.6%، لتتفوق على أبل والتى بلغت حجم مبيعاتها 46.9 مليون هاتف بحصة سوقية 13.2%.

وفى المرتبة الرابعة شركة شياومى بحجم مبيعات 34.3 مليون هاتف بحصة سوقية 9.7%، يليها أوبو بحجم مبيعات 29.9 مليون هاتف بحصة سوقية 8.4%، فيما بلغت مبيعات باقى شركات الهواتف 119.9 مليون هاتف بحصة سوقية 33.8%.