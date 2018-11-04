بومبيو: العقوبات الأمريكية على إيران كان لها تأثير هائل

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دافع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن إعادة فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب، عقوبات على إيران، مؤكدا أن هذه العقوبات كان لها بالفعل تأثير هائل.

ورفض بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد - الكشف عن الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية لمواصلة استيراد النفط الإيراني، لكنه قال إن الدول الثماني "تحتاج إلى مزيد من الوقت لتصل إلى الصفر".

ولم يستبعد الوزير احتمال تمديد الإدارة الأمريكية الإعفاءات بعد ستة أشهر، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية لديها إصرار على "تغيير سلوك النظام الإيراني"، خاصة دعمه للجماعات الإرهابية مثل حزب الله.