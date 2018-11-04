بنك ناصر يقدم قروضا للمتعافين من الإدمان بقيمة 80 ألف جنيه

كتب مدحت وهبة

سلم الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر مجموعة جديدة من المتعافين من الإدمان شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل، والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم فى إطار "مبادرة بداية" جديدة التى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى.

وقال الدكتور شريف فاروق، فى تصريحات اليوم الأحد، إن قيمة القرض الواحد تبلغ 80 ألف جنيه بحد أقصى، علي أن يتم سداده على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة 10.5% سنويًا مضيفا أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق يتولى تحويل ملفات الحالات إلى البنك متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق أيضا يفيد بتعافى الحالة من التعاطى بالإضافة إلى خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة كذلك الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة.

وأشار فاروق إلى أن البنك كان قد وقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ينص على منح تمويل للمتعافين لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية والدمج من جديد فى المجتمع، فى إطار تحقيق هدف البنك فى توفير فرص للتشغيل والمساهمة فى حل مشكلات المجتمع هذا وقد سبق أن تم منح 17 قرضا للمتعافين من الإدمان بقيمة تجاوزت المليون جنيه.