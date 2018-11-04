video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بنك ناصر يقدم قروضا للمتعافين من الإدمان بقيمة 80 ألف جنيه

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:43 م
بنك ناصر يقدم قروضا للمتعافين من الإدمان بقيمة 80 ألف جنيه الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق
سلم الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر مجموعة جديدة من المتعافين من الإدمان شيكات لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم للعودة إلى العمل، والإنتاج وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم فى إطار "مبادرة بداية" جديدة التى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى. 
 
وقال  الدكتور شريف فاروق، فى تصريحات اليوم الأحد، إن قيمة القرض الواحد تبلغ 80 ألف جنيه بحد أقصى، علي أن يتم سداده على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات بفائدة 10.5% سنويًا  مضيفا أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإشراف الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق يتولى تحويل ملفات الحالات إلى البنك متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق أيضا يفيد بتعافى الحالة من التعاطى بالإضافة إلى خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة كذلك الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة.
 
وأشار فاروق إلى أن البنك كان قد وقع بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ينص على منح تمويل للمتعافين لتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لمساعدتهم على استعادة قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية والدمج من جديد فى المجتمع، فى إطار تحقيق هدف البنك فى توفير فرص للتشغيل والمساهمة فى حل مشكلات المجتمع  هذا وقد سبق أن تم منح 17 قرضا للمتعافين من الإدمان بقيمة تجاوزت المليون جنيه.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون لصرف المعاشات من خلال شركة فورى

غادة والى: 52م ليون جنيه قيمة المنصرف للنفقة شهريا من بنك ناصر الاجتماعى

بنك ناصر

شريف فاروق

قروض المتعافين من الادمان




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة