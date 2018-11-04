باكستان والصين تتفقان على تعزيز العلاقات بينهما

إسلام أباد (أ ش أ)

أصدرت باكستان والصين بيانا مشتركا اليوم الأحد اتفقتا فيه على تعزيز العلاقات بينهما وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الباكستانية.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن البلدين وقعا على 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجالات متنوعة، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان الحالية للصين.

وأضافت أنه تم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال المحادثات التى جرت على مستوى الوفود بين البلدين فى قاعة الشعب الكبرى فى بكين.

وأكد الجانبان أن باكستان والصين جارتان وصديقتان وشريكتان، كما أوضحا أن الصداقة والتعاون بينهما يخدمان المصالح الأساسية للبلدين والشعبين ويسهمان فى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية فى المنطقة وخارجها.

واتفق الجانبان على الحفاظ على التبادل المتكرر للزيارات والاجتماعات على مستوى القيادة ومواصلة عقد الاجتماعات الثنائية بين قادتهم على هامش المؤتمرات والفعاليات الرئيسية متعددة الأطراف.