انتظام حركة سكك حديد سوهاج بعد إصلاح عطل ميكانيكى بقطار ركاب

سوهاج محمود مقبول

تمكن الإدارة الهندسية بسكك حديد سوهاج من إصلاح عطل ميكانيكى مفاجئ بجرار القطار رقم 723 ركاب سوهاج نجع حمادى عقب وصول محطة سكك حديد قرية بلصفورة محطة فرعية وذلك بضم المداد واستأنف القطار لرحلته متجاوزا لرحلته لمدة ساعتين.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد بلصفوره بتعطل القطار رقم 732 ركاب سوهاج نجع حمادى عقب وصوله لرصيف المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل ميكانيكى بالجرارقام مسئولى هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة " ساعتين " نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 1902 مكيف [ القاهرة – أسوان ] لمدة " 10 " دقائق 0 و987 مكيف [ قنا – القاهرة ] لمدة " 30 " دقيقة و832 مميز [ القاهرة – أسوان ] لمدة " 35 " دقيقة و 733 ركاب [ نجع حمادي – سوهاج ] لمدة " 40 " دقيقة و اتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطارات ولحين استئناف رحلاتها.

وعلى جانبا آخر تبلغ لقسم شرطة طهطا من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد طهطا بتعطل القطار رقم 158 مميز [ الإسكندرية – الأقصر ] عقب وصوله لرصيف المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل فني بالجرار وقام مسئولو هيئة السكة الحديد بضم الإمداد 00 واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة ساعة و "30" دقيقة ولم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات واتخذت كافة الإجراءات التأمينية اللازمة أثناء توقف القطار ولحين استئناف رحلته.