اليوم.. نظر تجديد حبس أمينى شرطة وكمسرى قتلا مجندا خطأ بسبب "تذكرة" القطار

كتب أحمد الجعفرى

ينظر اليوم قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، أمر تجديد حبس أمينى شرطة وكمسرى، متهمين بقتل مجند عن طريق الخطأ، بعد شجار نشب بينهم بسبب رفض المجنى عليه دفع تذكرة الركوب، مما أسفر عن سقوط المجند من القطار ومن ثم مصرعه.

وتلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجند شرطة يدعى "ط.م" لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار أثناء سيره، حيث نشبت بينه مشادة كلامية بينه وبين أفراد من شرطة النقل والمواصلات وموظفى تحصيل التذاكر، وخلال المشادة الكلامية اختل توازنه وسقط من القطار.

تحرر محضر بالواقعة، وجارى الاستماع لأقوال أفراد شرطة النقل والمواصلات وشهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة التحقيق.