اليوم.. نظر أولى جلسات وقف قرار "التعليم" بإلغاء تدريس مواد المستوى الرفيع

كتب أحمد عبد الهادى

تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية تعليم بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى وكيلاً عن عدد من أولياء الأمور، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوى الرفيع بمدارس التجريبى، واللغات والقوميات، وإعادة تدريس تلك المواد مرة أخرى.

أختصم الطعن الذى حمل رقم 1152 لسنة 73 قضائية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتهما.

وذكرت الدعوى، أن ذلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور، وبذلك يكون مخالفًا للقانون والدستور.