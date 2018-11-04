video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. نظر أولى جلسات وقف قرار "التعليم" بإلغاء تدريس مواد المستوى الرفيع

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:00 ص
اليوم.. نظر أولى جلسات وقف قرار "التعليم" بإلغاء تدريس مواد المستوى الرفيع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية تعليم بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامى وكيلاً عن عدد من أولياء الأمور، والتى يطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوى الرفيع بمدارس التجريبى، واللغات والقوميات، وإعادة تدريس تلك المواد مرة أخرى.

 

أختصم الطعن الذى حمل رقم 1152 لسنة 73 قضائية كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم بصفتهما.

 

وذكرت الدعوى، أن ذلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التى نص عليها الدستور، وبذلك يكون مخالفًا للقانون والدستور.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة فى "أحداث مجلس الوزراء" لـ 15 نوفمبر

ضبط 6 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالقناطر الخيرية

مجلس الدولة

الحوادث

التعليم

المستوى الرفيع

الدكتور طارق شوقى

وزير التربية والتعليم




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة