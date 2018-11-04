اليوم.. بعثة صندوق النقد الدولى تزور أوكرانيا

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أعلن رئيس مكتب صندوق النقد الدولى فى أوكرانيا جوست ليونجمان، السبت، أنه من المقرر أن يزور فريق خبراء من صندوق النقد الدولى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم وحتى يوم 9 نوفمبر الجاري.

وقال ليونجمان - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - إنه "بناءً على طلب السلطات الأوكرانية ستقوم بعثة صندوق النقد الدولى بزيارة إلى كييف فى الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر الجارى لإجراء مشاورات على مسودة الميزانية العام المقبل على هامش الاتفاق الأخير الذى تم التوصل إليه".

وأعلن صندوق النقد - خلال شهر أكتوبر الماضى - أنه أبرم اتفاقاً مع أوكرانيا لمنحها قرضاً جديداً مدته 14 شهرًا مع خط ائتمانى بقيمة 9ر3 مليارات دولار، موضحًا أن هذا الاتفاق سيحل محل الاتفاق المصدّق عليه عام 2015 والذى كان يفترض أن ينتهى فى 2019.