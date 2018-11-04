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اليابان وأمريكا تعتزمان وضع خطة للرد على تهديدات الصين لجزر سينكاكو

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:18 ص
اليابان وأمريكا تعتزمان وضع خطة للرد على تهديدات الصين لجزر سينكاكو جزر سينكاكو ـ صورة أرشيفية
طوكيو(أ ش أ)
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تعتزم اليابان والولايات المتحدة وضع خطة عمليات للرد المشترك لقواتهما المسلحة على التهديدات الصينية لجزر سينكاكو فى بحر الصين الشرقى المتنازع عليها بين طوكيو وبكين، وذلك وفقًا لما أعلنته مصادر فى الحكومة اليابانية.

وذكرت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية -اليوم الأحد، نقلا عن هذه المصادر أن الحكومتين اليابانية والأمريكية يناقشان بالفعل كيفية الرد والدفاع فى حالة الطوارئ عن الجزر غير المأهولة أو فى محيطها فى بحر الصين الشرقى، موضحة أن المناقشة تهدف إلى إنهاء صياغة الخطة بحلول مارس المقبل.

وأشارت إلى أن اليابان تأمل فى أن تقوم الولايات المتحدة بدور أكثر نشاطًا فيما يتعلق بقضية السيادة، من خلال وضع خطة للتعامل مع صراع عسكرى محتمل مع الصين، مؤكدة أن الخطة -التى يجرى إعدادها- تفترض كيفية التعامل مع حالات طوارئ مثل نزول صيادين صينيين مسلحين على الجزر، أو حاجة قوات الدفاع الذاتى اليابانية إلى التعبئة بعد أن يتجاوز الوضع قدرة الشرطة على الرد.

وأضافت المصادر أن قوات الدفاع الذاتى درست بمفردها كيفية الاستجابة لمثل هذه التهديدات، لكن هذه المحادثات بين الحكومات تركز على كيفية دمج قدرات الجيش الأمريكى.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد ذكرت أن التزام واشنطن بالدفاع عن اليابان بموجب المادة 5 من المعاهدة الأمنية للدولتين يمتد إلى جزر سينكاكو، حيث تلزم المادة الولايات المتحدة بالمساعدة فى حماية الأراضى الواقعة تحت السيادة اليابانية فى حالة وقوع هجوم مسلح.

وتقع جزر سينكاكو شمال شرق تايوان وإلى شرقى الأراضى الصينية وجنوبى غرب مقاطعة أوكيناوا اليابانية الجنوبية المنعزلة. وتكتسب هذه الجزر، التى تعرف فى الصين باسم "جزر ديايو" وتقع تحت السيطرة اليابانية، أهميتها من قربها من ممرات استراتيجية للتجارة بالإضافة إلى كونها موقعا هاما للصيد ومكانا خصبا برواسب النفط.

 

 


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