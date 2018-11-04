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النيابة تصرح بإعدام 2 طن و800 كيلو زيوت فاسدة ضبطت داخل مخزن بالجيزة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 08:00 م
النيابة تصرح بإعدام 2 طن و800 كيلو زيوت فاسدة ضبطت داخل مخزن بالجيزة لحوم فاسده- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة إعدام 2 طن و800 كيلو من الزيوت التى تم ضبطها داخل مخزن مواد غذائية بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة، تمهيدًا لإحالة صاحب المخزن للمحاكمة الجنائية بتهمة الغش التجارى.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة تفيد تجميع " سعد. أ " صاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة قسم الجيزة، بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسى، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تعبئتها بعد تنقيتها بإضافة مواد كيميائية عليها وبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المخزن تم القبض عليه، وبحوزته 2 طن و800 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما شن ضباط مباحث التموين حملة أمنية أسفرت عن تحرير 60 قضية تموينية متنوعة بين إغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن.


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