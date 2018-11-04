الموسيقار هشام خرما: النصب التذكارى للإنسانية جمع 72 قلبا وجنسية

أعرب الموسيقار هشام خرما عن فخره الكبير بوضع الموسيقى التصويرية بالنصب التذكارى للإنسانية الذى افتتحه الرئيس السيسى فى مطلع أولى فعاليات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ.

وكشف خرما أن العمل استغرق أكثر من أسبوعين لوضع التصور النهائى للموسيقى التصويرية التى تلازم الكشف عن النصب التذكارى والذى جسدته رؤية المصممة المصرية العالمية الشيماء كمال أبو الخير الشهيرة بلقب شوشة أبو الخير، هدفت خلاله لتقديم منحوتة رمزية عن الإنسانية بشكل 72 قلبا جمعت فيه 72 مصمما ونحاتا من 72 جنسية، قدم كل منهم رؤيته لتصميم القلب، مرفق بوضعه على حامل رخام فى حين تم إخلاء مكان القلب المصرى ليتولى الرئيس بنفسه وضعه فى الافتتاح لتتم إنارة قلوب الإنسانية كافة فى لحظة التحام القلب المصرى بالنصب التذكارى. كما أضاف خرما نبضات قلب حقيقية خلال التكوين الموسيقى لتضفى بصمة من التجسيد الواقعى لمعناه.

وأوضح هشام خرما أن العمل بشكله النهائى يعبر بشكل حى عن تجسيد لرؤيته الموسيقية التى سعى لتبنيها منذ بداية رحلته الفنية، متمثلة فى كون الموسيقى لها روح بحد ذاتها ولا تحتاج دوما لكلمات أو أغانى لتترجمها، ويمكن وضعها على منحوتة صامتة وتجعلها تنطق بل معانى الكلمات، وهو ما حدث فعليا فى نصب تذكارى رمزى لقلوب الإنسانية أجمع، تم إرفاقه بلمسة موسيقية جعلت كل من يشاهده يفهم معناه ويشعر به وكأنه يتكلم.

كما أبدى خرما اعتزازه الكبير بوجوده للمرة الأولى فى منتدى شباب العالم، والذى وصفه بمنبر عالمى لإيصال رسائله الفنية لشباب العالم أجمع من منصة واحدة، معتبرا مشاركته فى حد ذاتها إضافة له ولفنه، مبديا إعجابه الكبير بالمصممة شوشة التى تمكنت من جمع رؤى 72 فنانا فى عمل واحد يرمز للإنسانية فى ثانى عمل يجمع بينهما بعد النصب التذكارى المهدى للشيخ زايد وقدم خلاله خرما عملا موسيقيا مشتركا مع الموسيقار الكبير عمر خيرت.