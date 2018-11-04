المشدد 3 سنوات لربة منزل بتهمة تهريب مخدرات لزوجها داخل سجن 15مايو

قضت محكمة شمال القاعرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 3 سنوات لربة منزل، بتهمة محاولة إدخال وتهريب مواد مخدرة لزوجها حارس أمن داخل سجن 15 مايو بحلوان لبيعها لمتعاطى المخدرات من نزلاء السجن، حيث تم ضبط المضبوطات قبل تسليمها لزوجها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كل من المستشار خالد مصطفى، والمستشار وليد شحاته.

وبدأت تفاصيل تلك الواقعة، أثناء قيام النقيب مهاب سمير من قوة تأمين سجن 15 مايو، بتفتيش الزيارات المدخلة لنزلاء السجن من قبل زويهم، حيث اشتبه فى "نجلاء.ر 21 سنة" ربة منزل، وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى كمية كبيرة آخرى من مخدر الحشيش داخل الطعام التى كانت تنوى إدخاله لزوجها بمسجنه.

وبمناقشتها والمتهم الثانى، اعترافا أنهما اتفقا فى زيارة سابقة على إحضار كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، داخل الطعام بقصد ترويجها بين نزلاء السجن من متعاطى المواد المخدرة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلت المتهمة لنيابة العامة، التى أحالتها بدورها لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها عليها بالسجن المشدد 3 سنوات.