المشدد 15 سنة لعامل بتهمة هتك عرض طفلة بحلوان

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 15 سنة على عامل، وذلك بتهمة هتك عرض طفلة بحلوان، أثناء ذهاب المجنى عليها لشراء بعض احتياجات المنزل، حيث فوجئت بالمتهم يستوقفها واجبرها على الذهاب معه داخل منزل مهجور، وقام بالاعتداء جنسيا عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كلا من المستشار خالد مصطفى، و المستشار وليد شحاتة.

والبداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم حلوان، بلاغا من على فاروق 26 سنة عامل، وبصحبته شخص تبدوا عليه أثار ضرب، ويدعى " فاروق.م " 22 سنة حداد مسلح، متهمه بالاعتداء جنسيا على نجلته "سما" 4 سنوات.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، تأكد صحة الواقعة، والمناقشة المتهم أعترف بإرتكابه للجريمة، مضيفا أنه كان تحت تأثير المخدرات، بالإضافة إلى أنه لم يتزوج حتى الآن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة، التى أحالته بدورها عقب انتهاء التحقيق معه لمحكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.