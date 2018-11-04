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الكوارث الطبيعية الأخيرة تكبد الاقتصاد اليابانى 10 مليار دولار

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:16 م
الكوارث الطبيعية الأخيرة تكبد الاقتصاد اليابانى 10 مليار دولار أضرار زلزال اليابان ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)
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أعلنت السلطات اليابانية أن حجم الخسائر التى سببتها الكوارث الطبيعية الأربع التى ضربت البلاد بين يونيو وسبتمبر الماضيين لاقتصاد البلاد قد يبلغ 10 مليارات دولار أمريكى.

وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأحد، أن التقدير الذى أطلقه بنك التنمية اليابانى شمل الزلزال الذى ضرب مقاطعة "أوكيناوا" فى يونيو والهطول الغزير للأمطار على غرب البلاد فى يوليو بالإضافة إلى إعصار "جيبي" وزلزال مقاطعة "هوكايدو" اللذان وقعا فى سبتمبر.

وأوضح البنك أن حجم الخسائر فى قطاع التصنيع بلغ 4 مليارات و770 مليون دولار بسبب الدمار الذى لحق بالمنشآت الصناعية والخامات وخاصة بقطاعى السيارات والإلكترونيات. فيما بلغ تأثير الكوارث على القطاع غير الصناعى 4 مليار دولار حيث تضررت الأعمال التجارية بسبب انقطاع الكهرباء وإلغاء وتأخير عمليات النقل.

كما تابعت الشبكة أن الكوارث سببت أيضا انخفاضا فى عدد السياح الأجانب ما سبب خسائر تقدر بـ4ر1 مليار دولار فى الاستهلاك والأنشطة التجارية المتعلقة.

وأوضح بنك التنمية اليابانى أن الاستثمار الهادف إلى الإنعاش يجب أن يركز على زيادة الإنتاجية والتنافسية بدلا عن استعادة الخسائر. كما أوصى البنك الشركات بمراجعة خطط استمرارية العمل فى حالات الطوارئ والتعلم من حوادث إغلاق المطارات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع التى وقعت بسبب الكوارث هذا العام.

 


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