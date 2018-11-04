video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القابضة للسياحة: 3 شركات تأهلت لتطوير شبرد وفتح المظاريف 2 ديسمبر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:27 م
القابضة للسياحة: 3 شركات تأهلت لتطوير شبرد وفتح المظاريف 2 ديسمبر ميرفت حطبه رئيس القابضة للسياحة
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه تقدم 6 شركات لتطوير فندق شبرد عن طريق الشراكة بنسبة 51% من مشروع تطوير فندق شبرد ، وتم اختيار 3شركات منها.

وأضافت ميرفت حطبة ل" اليوم السابع" إنه تم تأهيل 3 شركات ،وتم إرسال كراسة الشروط لهم، ومنحهم فرصة للرد على الاستفسارات حتى منتصف نوفمبر الجارى ،على أن يتم فتح المظاريف المالية يوم 2 ديسمبر المقبل

جدير بالذكر إنه سيتم إنشاء شركة  لتطوير فندق شبرد برأس مال 100 مليون دولار، وستصل التكلفة نحو 130 مليون دولار وستساهم شركة إيجوث العامة للسياحة بحصة عينية فى الشركة الجديدة .

 يذكر أن فندق شبرد من الفنادق التاريخية على النيل، كانت بداية فندق شبرد فى عام 1841 من خلال مبنى متواضع بحى الأزبكية.

وقد أطلق على المبنى اسم الفندق البريطانى، ثم تنازل مالك الفندق Hill عنه إلى صامويل شبرد والذى بعده أصبح فندق شبرد، وقد احترق الفندق فى يناير 1952 ضمن حريق القاهرة وقررت الحكومة المصرية إعادة بناء الفندق مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتى أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه فى عام 1957 بنفس الاسم وتبلغ إجمالى مساحة أرض الفندق 3198.45 متر مربع يضم 254 غرفة وجناحا فندقيا، وكانت تديره (شركة روكوفورتى) منذ 29 سبتمبر 2009 حتى فبراير 2014 تم إغلاقه لوجود تشققات فى جدرانه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 23 مارس 1903..«هرتزل» ينزل فى فندق شبرد بالقاهرة لبحث توطين اليهود فى سيناء

بالصور.. الحكومة تطور فندق شبرد معشوق الملكة أوجينى وأمراء أوروبا وأسرة محمد على بمليار جنيه خلال عامين ونصف.. "قطاع الأعمال" تشرف على التنفيذ.. "القابضة للسياحة": الإنشاءات الجديدة تنتهى سبتمبر المقبل

شركة ايجوث للسياحة

شبرد

القابضة للسياحة

ميرفت حطبه




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة