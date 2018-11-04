القابضة للسياحة: 3 شركات تأهلت لتطوير شبرد وفتح المظاريف 2 ديسمبر

كتب عبد الحليم سالم

كشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إنه تقدم 6 شركات لتطوير فندق شبرد عن طريق الشراكة بنسبة 51% من مشروع تطوير فندق شبرد ، وتم اختيار 3شركات منها.

وأضافت ميرفت حطبة ل" اليوم السابع" إنه تم تأهيل 3 شركات ،وتم إرسال كراسة الشروط لهم، ومنحهم فرصة للرد على الاستفسارات حتى منتصف نوفمبر الجارى ،على أن يتم فتح المظاريف المالية يوم 2 ديسمبر المقبل

جدير بالذكر إنه سيتم إنشاء شركة لتطوير فندق شبرد برأس مال 100 مليون دولار، وستصل التكلفة نحو 130 مليون دولار وستساهم شركة إيجوث العامة للسياحة بحصة عينية فى الشركة الجديدة .

يذكر أن فندق شبرد من الفنادق التاريخية على النيل، كانت بداية فندق شبرد فى عام 1841 من خلال مبنى متواضع بحى الأزبكية.

وقد أطلق على المبنى اسم الفندق البريطانى، ثم تنازل مالك الفندق Hill عنه إلى صامويل شبرد والذى بعده أصبح فندق شبرد، وقد احترق الفندق فى يناير 1952 ضمن حريق القاهرة وقررت الحكومة المصرية إعادة بناء الفندق مع نقل موضعه إلى منطقة جاردن سيتى أمام نيل القاهرة، وأعيد افتتاحه فى عام 1957 بنفس الاسم وتبلغ إجمالى مساحة أرض الفندق 3198.45 متر مربع يضم 254 غرفة وجناحا فندقيا، وكانت تديره (شركة روكوفورتى) منذ 29 سبتمبر 2009 حتى فبراير 2014 تم إغلاقه لوجود تشققات فى جدرانه.