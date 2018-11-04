العثور على جثة طفلة مجهولة بجوار مزرعة بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، اليوم الأحد، على جثة طفلة مجهولة الهوية بجوار مزرعة، وتم إخطار نيابة فاقوس بالواقعة، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة فاقوس، بالعثور على جثة طفلة بعشرة بالقرب من مزرعة بجوار السكة الحديد أمام مدرسة النصر الإعدادية، وتبين أنه تم العثور عليها داخل عشة جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، وإخطار النيابة العامة.