السيسي يوافق على اقتراح بتعديل قانون الجمعيات الأهلية

كتب محمد الجالى

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى موافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال إجابة الرئيس السيسى عن سؤال لفتاة خلال لقائه مساء اليوم، الأحد، بعدد من الشباب المصريين والأجانب، على هامش منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ.

وكانت الفتاة "يوستينا ثروت"، وجهت للرئيس استفساراً حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مخاطبة الرئيس بقولها: "قانون منظمات المجتمع المدنى محتاج نظرة من سيادتك وصلاحياتك الدستورية"، ورد الرئيس بقوله: "أنا متفق معاكى.. كان فيه تخوف أدى أن القانون يخرج بشكل فيه عوار".