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السيسي: هل الدول المتقدمة مستعدة لتوفير فرص عمل لشباب مصر وأفريقية؟

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:53 ص
السيسي: هل الدول المتقدمة مستعدة لتوفير فرص عمل لشباب مصر وأفريقية؟ الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن العالم كله يتحدث عن أسباب الهجرة غير الشرعية وهى البطالة، متسائلًا: "فهل الدول المتقدمة عندها استعداد بالمشاركة لمنح الفرص المملوكة لديهم من فرص عمل للدول التى تعانى من البطالة؟".

 

وتساءل الرئيس السيسى خلال كلمه له بجلسة "دور قادة العالم فى بناء واستدامة السلام" بمنتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ " هل الدول التى تملك فرص عمل مستعدة لمنح هذه الفرص لشبابنا وبناتنا؟، قائلا: "بطرح هذا الطرح للجميع لدينا قرابة 800 ألف أو 900 ألف أو حوالى مليون شاب وشابة يخرجون لسوق العمل سنويا تخيل ممكن توفر ليهم فرصة عمل ازاى فهل عند الدول المتقدمة استعداد لتشغيل شباب مصر وشباب أفريقيا".

 

وتابع الرئيس السيسى حديثه: "لكى نحل هذه الأزمة لازم نعطى الأمل لهؤلاء الشباب"، لافتًا إلى أن المصالح تدفع بعض الدول لدخول صراعات خاصة بها مع آخرين حتى وان كان على حساب البشر".

 


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