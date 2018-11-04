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السيسي: تحرك فقراء أفريقيا للدول الغنية لربط الجسور وليس ابتزازا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:05 م
السيسي: تحرك فقراء أفريقيا للدول الغنية لربط الجسور وليس ابتزازا الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن المرأة المصرية لها تقدير خاص، متابعا: "لدينا برامج خاصة برعاية المرأة فى مصر، لأن المرأة لها وضع خاص، وده مش كلام مجاملة والمصريين عارفين ده عنى وشايفين ده مننا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال جلسة أجندة 2063 افريقيا التى نريدها ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، قائلا:" الناس بتتحرك من المناطق الفقيرة إلى المناطق الغنية، وهذا ليس معناه ابتزاز إفريقى للعالم المتقدم، ولكنه محاولة لربط الجسور بين بعضنا البعض لمعاجلة المشاكل المتراكمة فى إفريقيا على مدى سنوات طويلة جدا".

وشدد الرئيس السيسي خلال مداخلته على أهمية توافر عنصرى الأمن والاستقرار من أجل تغيير واقع القارة الإفريقية، مضيفا: " إن عدم تحديد أولويات للتحديات الأفريقية سيصبح لدينا نظرة شديدة السلبية، وفى مصر تعاملنا مع التحديات من خلال أولوية الاستقرار والأمن فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن الاستثمار".

 


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