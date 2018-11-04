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السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة الإتجار فى المخدرات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:43 م
السجن المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة الإتجار فى المخدرات محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على سائق، بتهمة حيازة مواد مخدرة " حشيش، وسلاح أبيض" بقصد الإتجار بها بمنطقة الوراق، حيث تم ضبطه أثناء قيادته لسيارته التى كان يستقلها فى طريقه لترويج بضاعته غير المشروعة على زبائنه بحلوان.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كلا من المستشار خالد مصطفى، و المستشار وليد شحاته.
 
بدأت تفاصيل تلك الواقعة، أثناء قيادة المتهم " محمد.ب " وشهرته مودى لسيارته، وبحوزته المواد المخدرة، حيث قام ضابط مرور بإيقافه للاطلاع على أوراق السيارة، حيث لاحظ وجود سلاح أبيض فى أرض السيارة، فقام الضابط بإنزاله من السيارة وقام بتفتيشها، فعثر على كمية كبيرة من المواد المخدرة بداخلها " مخدر الحشيش " .
 
وبمناقشة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة العامة، التى أحالته عقب انتهاء التحقيقات لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات.
 
 
 
 
 
 

 


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حلوان




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