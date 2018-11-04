الرئيس اليمنى: العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير صنعاء

كتب هيثم سلامة

أكد عبد ربه منصور هادى، رئيس الجمهورية اليمنية، أنه العمليات العسكرية النوعية ستتواصل حتى تحرير صنعاء، وقريبا سوف يرفع علم الجمهورية فوق قمم جبال مران.

وكتب عبد ربه منصور هادى، عبر تويتر:" قريباً سُيرفع علم الجمهورية في قمم جبال مران، وإن هذه العمليات العسكرية النوعية ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني فى الدولة".

وكان قد لقى 3 قيادات ميدانية حوثية مصرعهم وأصيب آخرين أمس السبت، بكمين محكم نفذه الجيش اليمنى عند جبهة حمك شمالى محافظة الضالع، وتمكن مشروع المملكة العربية السعودية لنزع الألغام باليمن "مسام" من نزع أكثر من 15 ألفا و 265 لغما متنوعًا زرعتها المليشيات الحوثية.