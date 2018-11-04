video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس اليمنى: العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير صنعاء

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:14 ص
الرئيس اليمنى: العمليات العسكرية مستمرة حتى تحرير صنعاء عبد ربه منصور
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

أكد عبد ربه منصور هادى، رئيس الجمهورية اليمنية، أنه العمليات العسكرية النوعية ستتواصل حتى تحرير صنعاء، وقريبا سوف يرفع علم الجمهورية فوق قمم جبال مران.

وكتب عبد ربه منصور هادى، عبر تويتر:" قريباً سُيرفع علم الجمهورية في قمم جبال مران، وإن هذه العمليات العسكرية النوعية ستتواصل حتى تحرير العاصمة صنعاء وتحقيق حلم أبناء الشعب اليمني فى الدولة".

1

وكان قد لقى 3 قيادات ميدانية حوثية مصرعهم وأصيب آخرين أمس السبت، بكمين محكم نفذه الجيش اليمنى عند جبهة حمك شمالى محافظة الضالع، وتمكن مشروع المملكة العربية السعودية لنزع الألغام باليمن "مسام" من نزع أكثر من 15 ألفا و 265 لغما متنوعًا زرعتها المليشيات الحوثية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

يونيسف: أطفال اليمن يموتون بسبب عدم وصول المساعدات

جوتيريس يدعو لإنهاء العنف فى اليمن حول المدن والمرافق الحيوية

اليمن: إيران دولة راعية للإرهاب ويجب أن تتوقف عن دعم ميليشيات الحوثى

اليمن

عبد ربه منصور هادى

الرئيس اليمنى

رئيس الجمهورية اليمنية

قمم جبال مران

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة