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الرئيس اليمنى: العمليات العسكرية فى صعدة لن تتوقف حتى تحرير صنعاء

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:16 م
الرئيس اليمنى: العمليات العسكرية فى صعدة لن تتوقف حتى تحرير صنعاء الرئيس هادى
كتبت ــ إيمان حنا
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"العميات العسكرية فى صعدة شمالى اليمن ستستمر إلى أن تتحرر العاصمة اليمنية صنعاء من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، هذا ما قاله الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادى ؛ خلال اتصال هاتفى أجراه مع قائد لواء العروبة في الجيش اليمني، العميد عبدالكريم السدعي؛ حسبما أوردت وكالة الانباء اليمنية سبأ.

 

وأضاف الرئيس اليمنى، إن النصر اقترب وعلم الحوثيين أوشك على السقوط وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية فوق قمم جبال مران.

 

ومن جانبه، أطلع العميد السدعي؛ الرئيس هادى؛ على آخر تطورات العمليات العسكرية في محافظة صعدة التي أطلقها الجيش اليمنى الجمعة الماضى، وما أحرزته محرزة القوات المسلحة من تقدم كبير باتجاه مران مسقط رأس زعيم الميليشيا الحوثية.

 

وأضاف السدعى، أن الجيش حقّق أيضا تقدما في جبهة الملاحيظ بأكثر من 40 كيلو متراً خلال يومين من انطلاق العملية العسكرية باتجاه قمة جبل مران، وفرض سيطرته على أكثر من 20 قرية كانت ميليشيا الحوثي الانقلابية تسيطر عليها.

 

 


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