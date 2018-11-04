الرئيس السودانى يشارك الثلاثاء فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

كتب وكالات

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن الرئيس عمر حسن احمد البشير سوف يشارك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المنتدى العالمى للشباب الذى تستضيف فعالياته مدينة شرم الشيخ، وتعقد جلسته الختامية مساء السادس من نوفمبر الجارى بمشاركة قادة وزعماء ومسؤولين وممثلين للشباب.

وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم، بحسب وكالة (سونا)، أن المنتدى سيناقش - عبر جلساته وورش عمله - العديد من القضايا المعاصرة والملحة؛ وعلى رأسها بناء قادة المستقبل، ودور قادة العالم فى بناء السلام، وقضايا ما بعيد الحروب والنزاعات واستدامة السلام، وأجندة أفريقيا التنموية، وموضوع المساعدات الإنسانية فى مواجهة التحديات .

وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم، أن من بين الموضوعات أيضا مسألة الأمن المائى فى أعقاب التغييرات المناخية، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم متكامل، والعوالم الافتراضية والواقعية ووسائل التواصل الاجتماعى كمنقذ أم مستعبد لمستخدميها، وفرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعي، ودور الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادي، والألعاب والرياضة الالكترونية، وقضايا الثقافة والفنون.

وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم، أن البشير والسيسى سيعقدان اجتماعا ثنائيا يتم فيه استعراض ماتمخضت عنه اجتماعات اللجنة العليا بالخرطوم مؤخرا من نتائج إيجابية برئاستهما؛ وسبل ووسائل توطيد وتمتين علاقات البلدين الشقيقين فى كافة المجالات .