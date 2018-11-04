video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السودانى يشارك الثلاثاء فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:44 ص
الرئيس السودانى يشارك الثلاثاء فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ عمر البشير الرئيس السودانى
كتب وكالات
إضافة تعليق

قال السفير عبد المحمود عبد الحليم  سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية، بأن الرئيس عمر حسن احمد البشير سوف يشارك بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى المنتدى العالمى للشباب الذى تستضيف فعالياته مدينة شرم الشيخ، وتعقد جلسته الختامية مساء السادس من نوفمبر الجارى بمشاركة قادة وزعماء ومسؤولين وممثلين للشباب.

وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم، بحسب وكالة (سونا)، أن المنتدى سيناقش - عبر جلساته وورش عمله - العديد من القضايا المعاصرة والملحة؛ وعلى رأسها بناء قادة المستقبل، ودور قادة العالم فى بناء السلام، وقضايا ما بعيد الحروب والنزاعات واستدامة السلام، وأجندة أفريقيا التنموية، وموضوع المساعدات الإنسانية فى مواجهة التحديات .

وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم، أن من بين الموضوعات أيضا مسألة الأمن المائى فى أعقاب التغييرات المناخية، وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة نحو عالم متكامل، والعوالم الافتراضية والواقعية ووسائل التواصل الاجتماعى كمنقذ أم مستعبد لمستخدميها، وفرص العمل فى عصر الذكاء الاصطناعي، ودور الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادي، والألعاب والرياضة الالكترونية، وقضايا الثقافة والفنون.

وأوضح السفير عبد المحمود عبد الحليم، أن البشير والسيسى سيعقدان اجتماعا ثنائيا يتم فيه استعراض ماتمخضت عنه اجتماعات اللجنة العليا بالخرطوم مؤخرا من نتائج إيجابية برئاستهما؛ وسبل ووسائل توطيد وتمتين علاقات البلدين الشقيقين فى كافة المجالات .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لجنة مشروعات البرلمان : منتدى شرم الشيخ رسالة للعالم بأن شبابنا صناع قرار

وفود الإعلاميين تصل شرم الشيخ للمشاركة فى منتدى شباب العالم

صور .. أبناء مصر يبهرون العالم.. إطلاق تطبيق منتدى شباب العالم للهواتف الذكية.. الأبلكيشن حلقة وصل بين الحضور.. الشباب المشاركون يبدون إعجابهم بجمال شرم الشيخ.. ويشيدون بدقة التنظيم: "نشعر كأننا فى وطننا"

خالد أبو بكر من شرم الشيخ: "المصريون حينما يريدون يفعلون"

الرئيس السودانى

البشير

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ

السيسى مصر




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة