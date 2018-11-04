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الرئيس الأفغانى يجدد دعوته لحركة طالبان للمشاركة فى حوار داخلى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:00 ص
الرئيس الأفغانى يجدد دعوته لحركة طالبان للمشاركة فى حوار داخلى محمد أشرف عبدالغنى الرئيس الأفغانى
كابول /أ ش أ/
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جدد الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبدالغنى، السبت، دعوته لمسلحى حركة طالبان للمشاركة فى حوار داخلى بين الفصائل الأفغانية نظرًا لرفض إدارة كابول تسليم قيادة عملية السلام للأجانب.

وقال عبدالغنى خلال اجتماعه مع شيوخ القبائل والزعماء الدينين فى عاصمة إقليم باكتيا جنوب شرق أفغانستان - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية- إن الطريق لعملية السلام ممهد سياسيًا كما أن العالم الإسلامى والإقليمى مستعد له.

وأعرب عبدالغنى عن رغبة بلاده فى خلق سلام مع باكستان، موضحًا أنه على الدول المجاورة إدراك أن استقرار أفغانستان يصب فى مصلحتها.

وأضاف الرئيس الأفغانى أن حركة طالبان يجب أن تكون مستعدة لخلق حوار داخلى بين الفصائل الأفغانية لعدم السماح للآخرين بفرض سيطرتهم على عملية السلام.

 


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