الخلاف على قيمة الأجرة الدافع وراء قتل سائق توك توك عامل فى إمبابة

كتب سليم على

كشفت التحقيقات بشمال الجيزة، أن الدافع وراء قتل سائق توك توك عامل بمنطقة إمبابة، هو الخلاف على قيمة الأجرة. وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة العامل، كما طالبت سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وتابعت التحقيقات تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بين سائق توك توك واخر، وقيام أحدهم بطعن الأخر، على الفور انتقل ضباط القسم لمكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثانى من العمر يدعى " محمد " ومصاب بطعنة نافذة بالصدر.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم سائق التوك توك، وبين المجنى عليه تطورت إلى مشاجرة بسبب قيمة أجرة التوصيل.