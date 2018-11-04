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الحضارة المصرية تشرق فى بريطانيا.. ورمسيس الثانى فى بورصة لندن

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:36 م
الحضارة المصرية تشرق فى بريطانيا.. ورمسيس الثانى فى بورصة لندن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط
كتبت آمال رسلان
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على مدى أربعة عقود تربعت بورصة لندن للسياحة الدولية WTM على عرش الفعاليات السياحية العالمية، ورغم مشاركة مصر كل عام فى فعاليات البورصة، إلا أن المشاركة هذا العام لها مذاقها الخاص، حيث تمثل تلك المشاركة نقطة الانطلاقة للحملة الترويجية الدولية الجديدة للسياحة المصرية.

ويرأس الوفد المصرى فى اجتماعات البورصة التى ستبدأ غدا وتستمر ليومين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وبمشاركة المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى 56 مشاركا من بينهم 25 شركة سياحية و28 فندقا، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية وجناحين لشركة مصر للطيران.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تماشيا واستثمارا لشعار منظمة السياحة العالمية هذا العام، الذى يسلط الضوء على الاستثمار فى التكنولوجيا الرقمية فى قطاع السياحة، فقد تم تجهيز الجناح المصرى المشارك فى البورصة بشكل متميز ومختلف من خلال تزويده بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الرقمية الحديثة لإظهار وجه مصر الحضارى والمعاصر.

وأضافت الوزيرة أن هذه البورصة تعد فرصة جيدة للتواصل بشكل فعال مع شركاء المهنة فى صناعة السياحة حيث يشارك بها اهم صناع القرار السياحى حول العالم.

وكشف حسن كمال المدير التنفيذى لشركة سينرجى تفاصيل الجناح المصرى الذى يعمل بالكامل بالتكنولوجيا الحديثه والتقنيات المتطورة، لافتا إلى أن الجناح المصرى له مدخلان، ويزين كلاهما تمثال رمسيس الثانى مجسما عبر استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، لافتا إلى أن الجناح مقسم على دورين، الأول 630 مترا مربعا، ويضم الدور الأول عدة مساحات، بينها منطقة العارضين التى تضم مكان مخصص للشركات الخاصة، واتحاد الغرف السياحية، إضافة إلى منطقة المحاكاة التى ستشهد عروض تقنية تنقل السائح إلى مصر وتمنحه تجربة حية للمناطق السياحية المختلفة باستخدام تكنولوجيا "الهولوجرام".


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