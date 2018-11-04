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الجيش اليمنى يسيطر على مثلث مران فى محافظة صعدة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:00 ص
الجيش اليمنى يسيطر على مثلث مران فى محافظة صعدة عناصر من الجيش اليمنى
صنعاء /أ ش أ/
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تمكنت قوات الجيش اليمنى، بدعم جوى من التحالف العربى، السبت، من السيطرة على مثلث مران وقرى كانت تخضع لسيطرة الحوثيين فى محافظة صعدة.

وأكد قائد لواء العروبة اللواء عبد الكريم السدعي، فى تصريح لقناة (العربية) الإخبارية، أن قواته نجحت فى التقدم إلى مران والسيطرة على مثلث مران وكذلك قرية مروى وقرى مجاورة لها، بعد معارك عنيفة خاضتها مع الحوثيين منذ الجمعة.

وفى سياق أخر، شنت القوات المشتركة اليمنية، اليوم السبت، هجوما عنيفا على مواقع الحوثيين فى الجهة الشرقية من مدينة الحديدة، بالإضافة إلى المعارك الدائرة فى الجهة الجنوبية الغربية للمدينة.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن مصادر ميدانية إعلانها وقوع انفجارات عنيفة فى المدينة جراء القصف المتبادل، حيث يشن المتمردون قصفا مدفعيا باتجاه طريق الساحل، والطريق المؤدى إلى منطقة الكيلو 16 عند قوس النصر شرقى الحديدة، حيث تتمركز القوات المشتركة.

وكانت الساعات الماضية شهدت عدة غارات لمقاتلات التحالف على مواقع وتجمعات المتمردين فى محيط منطقة الكيلو 16.

 


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