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الجيش اليمنى يسيطر بالكامل على المدخل الجنوبى لمدينة الحديدة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:06 ص
الجيش اليمنى يسيطر بالكامل على المدخل الجنوبى لمدينة الحديدة الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
عدن(أ ش أ)
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تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، بإسناد من التحالف العربى، من السيطرة بالكامل على المدخل الجنوبى لمحافظة الحديدة الواقعة بالساحل الغربى اليمنى.

وقالت مصادر ميدانية لقناة (سكاى نيوز عربية) " أن قيادات ميليشيات الحوثى ضاعفت من عمليات الحشد والدفع بتعزيزات للمتمردين المحاصرين فى جبهة الحديدة ". مضيفة أن تعزيزات الحوثيين وصلت عبر طريق صنعاء-المحويت-الحديدة، وأخرى عبر طريق صنعاء-مناخة-الحديدة، فى ظل استمرار المعارك مع القوات الشرعية على الأرض والقصف الجوى لطائرات التحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى سقوط أكثر من 20 مسلحا من ميليشيات الحوثى بين قتيل وجريح، فى غارات استهدفت موقعا عسكريا فى مديرية القناوص شمالى محافظة الحديدة.

 


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