الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى البيضاء ويسيطر على سلسلة "جبال البياض"

إيمان حنا

حررت قوات الجيش اليمني مدعومة بالتحالف العربي، اليوم ، مواقع استراتيجية فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء، وسط انهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، حسبما أكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش المدعومة بطيران التحالف العربي، تمكنت من تحرير مواقع استراتيجية منها عدد من المرتفعات والسلاسل الجبلية في مديرية الملاجم، أبرزها سلسلة "جبال البياض" بما فيها النقطة الوقائية، وهي أعلى قمة في هذه السلسلة الجبلية في منطقة الملاجم.

وأضاف، أن قوات الجيش الوطني تمكنت، أيضاً، من تحرير شعاب الخدرة في منطقة بلاد الملاجم، والتباب السود، وموقع النهود، وسيلة الوهبية، وسيلة الملاجم، ووادي القرض، ولا تزال المعارك متواصلة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش.

وأكد المصدر، أن العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية، بفعل المعارك وبفعل غارات مركّزة لطيران التحالف العربي.

وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت، أمس الأول، عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء من مليشيات الحوثي الانقلابية، بإسناد ودعم مباشر من طيران التحالف العربي.