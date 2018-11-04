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الجمعية "المصرية اللبنانية" تكرم الفنانة رجاء الجداوى بمناسبة عيد الحب

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:27 م
الجمعية "المصرية اللبنانية" تكرم الفنانة رجاء الجداوى بمناسبة عيد الحب لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بحضور رجاء الجداوى وسمير صبرى
كتب ــ هانى الحوتى
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كرمت لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة الدكتورة زينب الغزالى، الفنانة القديرة رجاء الجداوى بمناسبة عيد الحب، وذلك فى ختام الندوة التى نظمتها الجمعية بمشاركة سيدات الأعمال فى مصر ولبنان والوطن العربي.

وقالت الغزالى، إن تكريم الجمعية لنجمة بقيمة ومكانة الفنانة رجاء الجداوى سيكون له مردود قوي في نشر ثقافة الحب من خلال نجوم نحبهم ونقدرهم.

ورحب الغزالي بالفنانة رجاء الجداوى، قائلة: "أهلآ بالفنانة الجميلة رجاء الجداوى التي أينما وجدت وجد الحب"، مضيفة "ما أحوجنا هذه الأيام لنشر الحب بيننا.. الحب كقيمة ممثلة في كل شىء، حب الوطن، الحب بين أفراد المجتمع، الحب داخل الأسرة، وبالتالى إشاعة الحب بين الناس بشكل عام".

وأشار الغزالى، أن احتفال لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية بعيد الحب يأتي فى اطار دور الجمعية فى إعلاء ونشر الحب بكل أشكاله فى مصر والوطن العربي ودعم كل ما يؤكد وجوده من قيم التسامح والتعاون والتضحية لنهضة شعوبنا العربية.

من جانبها، دعت الفنانة رجاء الجداوى خلال اللقاء الي إعلاء قيم التسامح والمحبة علي مستوي أفراد العائلة والمجتمع، مشيرة إلى أن ثقافة الاعتذار عند الخطأ من أهم عناصر الحب وهو بمثابة عامل السحر لحل اي خلافات في التعاملات الأسرية والاجتماعية.

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