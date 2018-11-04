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الجامعة الأمريكية توقع اتفاقية تعاون أكاديمى مع جامعة هارفارد

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:17 م
الجامعة الأمريكية توقع اتفاقية تعاون أكاديمى مع جامعة هارفارد الدكتورة سليمة إكرام أستاذ ورئيس قسم علم المصريات بالجامعة الأمريكية
وائل ربيعى
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وقعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخراً اتفاقية مع جامعة هارفارد لإقامة علاقات طويلة المدى ولزيادة التعاون بينهما، خاصة بين أقسام علم المصريات بجامعة هارفارد والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكجزء من الشراكة الجديدة، ستقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة باستضافة طالب دكتوراه من جامعة هارفارد فى ربيع 2019.

 

وقالت الجامعة، فى بيان لها إن هذه ستكون فرصة للطالب للدراسة فى قسم المصريات المتميز فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة والحصول على الخبرة الميدانية.

 

ووصف رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس رتشياردونى أهمية هذا الاتفاق لكلا الجامعتين قائلاً: "إن إعادة الطلاب الأميركيين وغيرهم للدراسة والتدريس، والقيام بالأبحاث فى مصر وفى الجامعة الأمريكية بالقاهرة يمثل أولوية قصوى فى سعينا للتميز كجامعة عالمية فى مصر".

 

وأضاف ريتشياردونى: "الطلاب الحاليون وأعضاء هيئة التدريس والموظفين يعرفون جيداً عوامل الجذب العديدة فى هذا البلد العظيم وفى جامعتنا المتميزة، وفى رأيى لا يوجد مجال أفضل للنهوض بهذا الهدف الدقيق- في الاتفاقية بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة هارفارد-مثل علم المصريات."

 

 

وقالت الدكتورة سليمة إكرام، أستاذ ورئيس قسم علم المصريات بالجامعة الأمريكية، إن هذا التبادل سيزيد حجم ما يمكن أن تقدمه أقسام المصريات بالجامعتين للطلاب، مضيفة: "إن هذه الشراكة بين هارفارد والجامعة الأمريكية بالقاهرة ستحدث تكاملاً بين الجامعتين حيث أن لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة الأبحاث الميدانية بينما لدى هارفرد أستاذ فى طليعة علم المصريات الرقمي."

 


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