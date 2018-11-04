video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجار الله: الخليج سيحجب الحسابات الوهمية بمواقع التواصل لإثارتها الفتن

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:32 م
الجار الله: الخليج سيحجب الحسابات الوهمية بمواقع التواصل لإثارتها الفتن الجارالله
إيمان حنا
إضافة تعليق

قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله، على حسابه الشخصى فى تويتر، إن دول الخليج ستحجب التغريدات التى تصدر من حسابات وهمية، مؤكدًا أن دول الخليج لن تسمح بتداول تلك التغريدات، إذا كان الحساب وهميًّا، مشيرًا إلى أن الحسابات الوهمية تضع صور قادة دول الخليج وتثير الفتن.

وكتب الجار الله فى تغريدته: "إن الحسابات الوهمية تضع صور قادة دول الخليج للتضليل والإيهام، وقررت تلك الدول حجب أى تغريدات تحت حسابات وهمية حتى المسجلة خارج بلدانها لن تسمح بها، إذا كان الحساب وهمى، حيث لوحظ أن أغلب هذه الحسابات تستخدم للفتن بين هذه الدول ".

وأكد الجارالله أن هذه الحسابات يقف وراءها من يريدون إثارة الفتن بين الشعوب فى البلدان العربية .

Capture
 

وسبق أن هاجم أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، جماعة الإخوان الإرهابية، وإيران، بسبب محاولتهم نشر أخبار كاذبة وبث شائعات حول زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى للكويت، وقال رئيس تحرير السياسة الكويتية، إن "شياطين الإخوان ومعهم شياطين إيران حركوا ذبابهم الإلكترونى للتشويش على زيارة ابن السعودية وابن الكويت الأمير محمد بن سلمان".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجارالله: الإخوان وإيران حركوا ذبابهم الإلكترونى لتشويه زيارة ولى عهد السعودية للكويت

أحمد الجارالله مشيدًا بالاقتصاد المصرى: الوضع الاقتصادى يزدهر

أحمد الجارالله: زيارة ولى العهد السعودى للكويت تُغيظ حَمَلَة أَعْلام التفرقة

الجارالله

كاتب الكويتى

الحسابات الوهمية

تويتر وانستجرام




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة