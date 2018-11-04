الجار الله: الخليج سيحجب الحسابات الوهمية بمواقع التواصل لإثارتها الفتن

إيمان حنا

قال الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجار الله، على حسابه الشخصى فى تويتر، إن دول الخليج ستحجب التغريدات التى تصدر من حسابات وهمية، مؤكدًا أن دول الخليج لن تسمح بتداول تلك التغريدات، إذا كان الحساب وهميًّا، مشيرًا إلى أن الحسابات الوهمية تضع صور قادة دول الخليج وتثير الفتن.

وكتب الجار الله فى تغريدته: "إن الحسابات الوهمية تضع صور قادة دول الخليج للتضليل والإيهام، وقررت تلك الدول حجب أى تغريدات تحت حسابات وهمية حتى المسجلة خارج بلدانها لن تسمح بها، إذا كان الحساب وهمى، حيث لوحظ أن أغلب هذه الحسابات تستخدم للفتن بين هذه الدول ".

وأكد الجارالله أن هذه الحسابات يقف وراءها من يريدون إثارة الفتن بين الشعوب فى البلدان العربية .





وسبق أن هاجم أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، جماعة الإخوان الإرهابية، وإيران، بسبب محاولتهم نشر أخبار كاذبة وبث شائعات حول زيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى للكويت، وقال رئيس تحرير السياسة الكويتية، إن "شياطين الإخوان ومعهم شياطين إيران حركوا ذبابهم الإلكترونى للتشويش على زيارة ابن السعودية وابن الكويت الأمير محمد بن سلمان".