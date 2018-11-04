video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الجار الله: إيران ستشهد احتجاجات شديدة فى طهران

الأحد، 04 نوفمبر 2018 08:27 م
الجار الله: إيران ستشهد احتجاجات شديدة فى طهران الجار الله
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

توقع أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية اندلاع مواجهات كبيرة فى المدن الإيرانية قريباً وخاصة العاصمة طهران.

 

وقال الجار الله عبر "تويتر" :" إيران ستشهد إحتجاجات شديدة ولن تتوقف الاحتجاجات بالعاصمة الإيرانية وستشهد مظاهرات كالتى شهدتها المدن الإيرانية قبل سقوط محمد رضا بهلوي شاه إيران".

 

الجار الله
الجار الله

 

وتحيى إيران اليوم فى الرابع من نوفمبر عام 1979 الذكرى الـ39 لاقتحام السفارة الأمريكية فى طهران، واحتجاز 52 رهينة أمريكية  من موظفى ودبلوماسيى السفارة لمدة 444 يوما، وقطعت العلاقات الدبلوماسية، ولم تستأنف العلاقات حتى الآن بين طهران وواشنطن.

 

وشكلت عملية اقتحام السفارة الأمريكية رمزا للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة فى شئون إيران، واستضافة الشاه الهارب لتلقى العلاج من مرض السرطان فى إحدى مستشفيات واشنطن.

 

وتكتسب الذكرى هذا العام زخما كبيرا لدى النظام، حيث تتزامن مع بدء تطبيق الولايات المتحدة لعقوبات مشددة على طهران تجبر النظام على تغيير سلوكه والعودة لطاولة المفاوضات، بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى 8 مايو الماضى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجار الله: الخليج سيحجب الحسابات الوهمية بمواقع التواصل لإثارتها الفتن

اليوم السابع بلس

الجار الله

ايران

طهران




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة