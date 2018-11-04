الجار الله: إيران ستشهد احتجاجات شديدة فى طهران

كتب- هاشم الفخرانى

توقع أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية اندلاع مواجهات كبيرة فى المدن الإيرانية قريباً وخاصة العاصمة طهران.

وقال الجار الله عبر "تويتر" :" إيران ستشهد إحتجاجات شديدة ولن تتوقف الاحتجاجات بالعاصمة الإيرانية وستشهد مظاهرات كالتى شهدتها المدن الإيرانية قبل سقوط محمد رضا بهلوي شاه إيران".



الجار الله

وتحيى إيران اليوم فى الرابع من نوفمبر عام 1979 الذكرى الـ39 لاقتحام السفارة الأمريكية فى طهران، واحتجاز 52 رهينة أمريكية من موظفى ودبلوماسيى السفارة لمدة 444 يوما، وقطعت العلاقات الدبلوماسية، ولم تستأنف العلاقات حتى الآن بين طهران وواشنطن.

وشكلت عملية اقتحام السفارة الأمريكية رمزا للاحتجاج على تدخل الولايات المتحدة فى شئون إيران، واستضافة الشاه الهارب لتلقى العلاج من مرض السرطان فى إحدى مستشفيات واشنطن.

وتكتسب الذكرى هذا العام زخما كبيرا لدى النظام، حيث تتزامن مع بدء تطبيق الولايات المتحدة لعقوبات مشددة على طهران تجبر النظام على تغيير سلوكه والعودة لطاولة المفاوضات، بعد انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى 8 مايو الماضى.