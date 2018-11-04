التنمية وتعليم الفتيات.. أبرز ما طرحه المتحدثون بجلسة "أفريقيا التى نحلم بها"

كتبت ريهام عبد الله

انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات اليوم الثانى، من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثانى بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنهم جلسة هامة تحت عنوان :"أجندة 2063، أفريقيا التى نحلم بها".

ضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية والوزراء فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

أوتوتو أماراشى، زميل مشارك فى جمعية الكومنولث الملكية: "يجب أن تكون الأجيال الشابة على دراية بأجندة أفريقيا 2063، يجب أن تكون متعلمة وأن تكون لديها معرفة بالركائز السبعة التى هى الأهداف الرئيسية لمستقبلنا، يجب أن تكون هى القوة المخولة فى الواقع تنفيذ جدول الأعمال، نحتاج منهم لاتخاذ زمام المبادرة ".



أوتوتو أمارشى

وقال سامح شكرى وزير الخارجية المصرى :"فى ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى، نسعى إلى تكثيف جهودنا مع شركائنا فى القارة الأفريقية، لتنفيذ ركائز جدول أعمال 2063".



سامح شكرى

وأكدت إيفلين بوتويي وزيرة مراكز الشباب وتكنولوجيا المعلومات البوروندية، أن إفريقيا قارة متنوعة للغاية، وهذه ميزة يجب استخدامها فى التنمية.



ايفيلن بوتويى

فيما قال جونتر نوك، الممثل الشخصى للمستشارة الألمانية لأفريقيا "إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية لن تعزز التجارة فحسب، بل تجذب الاستثمارات لمزيد من الإنتاج فى إفريقيا".



جونتر نوك

وأعلن بنديكت أوكى أوراما، رئيس البنك الإفريقى للاستيراد والتصدير، عن سعادته لاستضافة المعرض التجارى الإفريقى الأول فى القاهرة في ديسمبر 2018.



بندكت اوكاى

وقالت جاها دوكوريه، سفيرة الأمم المتحدة الإقليمية للنوايا الحسنة لأفريقيا:"إذا كانت أفريقيا جادة بشأن جدول أعمال 2063 ، يجب أن يكون تعليم الفتيات حقًا وليس امتيازًا"