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"التعليم" تؤكد تكثيف لجان المتابعة على المدارس الخاصة لرصد التجاوزات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:00 ص
"التعليم" تؤكد تكثيف لجان المتابعة على المدارس الخاصة لرصد التجاوزات طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين
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كثفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية من لجان المتابعة على المدارس الخاص لرصد أى تجاوزات وشكاوى أولياء الأمور المتكررة من زيادة المصروفات والإلتزام بالقرارات الوزارية المنظمة.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن مديرة الإدارة العامة للتعليم الخاص إيمان صبرى، والتى تولت مهام منصبها خلال الأيام الماضية تتابع شكاوى أولياء الأمور تحصر المدارس المتجاوزة لإتخاذ الاجراءات القانوينة اللازمة حيالها.

كانت الفترة الماضية شهدت شكاوى كثيرة من أولياء أمور المدارس الخاصة بسبب ارتفاع المصاريف وموافقة الوزارة على إعادة التقييم لعدة مدارس تجاوزت تلك الزيادات الـ" 30% مما أدى إلى تضرر الكثير من أولياء الأمور حيث سيتم إعادة النظر فى هذه الزيادات.


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