التجارة والصناعة تبحث غدًا تفعيل دور جهاز حماية حقوق الملكية الفكرية

كتب إسلام سعيد

ينظم جهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الصناعة والتجارة اجتماعا غدا الاثنين لبحث خطوات تفعيل دور الجهاز في مجالات الملكية الفكرية وآليات التعاون مع أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني.

وقال سعيد عبد الله مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة، إن الاجتماع سيشهد مشاركة ممثلي الجهات وثيقة الصلة بالملكية الفكرية، والعمل على إقرار خطط مستقبلية لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووضع سياسات موحدة فى مجال الملكية الفكرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع سيناقش آخر التطورات المحلية والدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى العمل على عقد دورات وندوات وورش عمل لنشر التوعية.

وأوضح عبد الله أن الجهاز يسعى إلى تفعيل عمل جهاز نقطة الاتصال في مكافة التعدي على حقوق الملكية الفكرية تنفيذا لالتزامات مصر الناجمة عن انضمامها إلى الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات المنبثقة منها ومن بينها اتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة والمعروفة باسم "تربس" والتى أكدت على تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشأة في البلدان الأعضاء ومعاونة السلطات الجمركية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.

وأشار مساعد وزير التجارة والصناعة إلى صدور العديد من القرارات بإنشاء وإعادة تنظيم جهاز نقطة الاتصال لتحديد اختصاصته ومسؤولياته والتى من أهمها اعتباره حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذا لاتفاقيات الملكية الفكرية، مع ضمان التمثيل الواسع لكافة الوزرات والأجهزة المعنية بمجال أو أكثر من المجالات المتعددة للملكية الفكرية، فضلا عن الاتحادات والجمعيات ذات الصلة وهو ما يحقق تغطية كاملة لكافة الخبرات المستلزمة لتحقيق أغراض النقطة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.