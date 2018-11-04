البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 13235 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 12759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 689 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.