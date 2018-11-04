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البورصة تنظم ورشة تدريب لكوادر سوق المال حول أسس المراجعة الداخلية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:13 م
البورصة تنظم ورشة تدريب لكوادر سوق المال حول أسس المراجعة الداخلية محمد فريد رئيس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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عقدت البورصة المصرية، ورشة التدريب الثانية لعدداً من موظفى شركات السمسرة، حول الأسس والتطبيقات المتعلقة بقضايا المراجعة الداخلية والرقابة والتحوط من المخاطر ومتطلبات الحوكمة، تفعيلا لاتفاقية التعاون المشترك بين البورصة المصرية والغرفة التجارية الامريكية والموقعة 24 أبريل 2018.
 
وقال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن أحد أهم أشكال الاستثمار هو بناء وتطوير القدرات البشرية، لتمكينهم من تصميم وتنفيذ سياسات فاعلة ترفع من كفاءة وتنافسية سوق المال المصرى على نحو مستدام، فبناء كوادر بشرية مؤهلة حجر الزاوية لتطوير سوق مصر المالى.
 
وأضاف فريد، فى تصريحات صحفية، أن بناء وتطوير قدرات كوادر سوق المال فى مجال المراجعة الداخلية، يعد طريقة وقائية تحقق مزيدا من الاستقرار للأسواق ولكافة المتعاملين، متابعا أن هذه الورش ستساعد العاملين فى صناعة الأوراق المالية على اكتساب المعرفة الخاصة بممارسات المراجعة الداخلية والرقابة والتحوط.
 
وأكد رئيس البورصة، أنه سيتم العمل على تطوير وتحديث الدورات التدريبية فى مختلف المجالات بشكل منتظم، لتتواكب مع الاحتياجات المتغيرة للعاملين فى صناعة الأوراق المالية.
 
حضر البرنامج التدريبى 20 متدرباً مثلوا 13 شركة من الشركات العاملة بسوق المال، فيما قدمت البورصة البرنامج التدريبى بتكلفة تقل قرابة 50% عن البرامج المماثلة.
 
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ورشة التدريب
 

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