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البابا فرنسيس يعرب عن ألمه للاعتداء على حافلة أقباط فى مصر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:08 م
البابا فرنسيس يعرب عن ألمه للاعتداء على حافلة أقباط فى مصر البابا فرنسيس
أ ف ب
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أعرب البابا فرنسيس الأحد عن "الألم" بعد الاعتداء الإرهابى الذى استهدف اقباطا وأوقع عددا من القتلى والمصابين، يوم الجمعة الماضى، فى مصر.

وقال البابا من النافذة المطلة على ساحة القديس بطرس فى الفاتيكان "اعرب عن الألم بعد الاعتداء الإرهابى الذى استهدف قبل يومين رعايا للكنيسة القبطية فى مصر".

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجحت فيه قوات الأمن المصرية فى الثأر لشهداء حادث المنيا وقتل 19 إرهابيا ممن نفذوا الاعتداء ضد الأقباط فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأحد. ودفنت الضحايا أمس السبت فى أجواء من الحزن فى محافظة المنيا على بعد 250 كلم جنوب القاهرة.

 


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